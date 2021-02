Câmara Municipal de Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 12:00

próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, a primeira Sessão Ordinária de 2021, marcando o fim do período de recesso parlamentar. O encontro está previsto para as 10 horas e será realizado de forma mista (presencial e virtual), podendo cada parlamentar, a seu critério, estar presente de forma física no Plenário da Câmara ou de forma virtual via aplicativo de videoconferência.



No Plenário da Casa, em respeito aos protocolos de segurança de prevenção e combate ao COVID-19, o acesso será restrito. Além da possível presença dos vereadores, apenas funcionários essenciais poderão acompanhar. Não será permitida a presença do público e de assessores. A população poderá acompanhar a transmissão ao vivo pela internet, pelo canal oficial do Legislativo, através do link A Câmara Municipal de Porto Real realiza na manhã dade fevereiro, a, marcando o fim do período de recesso parlamentar. O encontro está previsto para as 10 horas e será realizado de forma mista (presencial e virtual), podendo cada parlamentar, a seu critério, estar presente de forma física no Plenário da Câmara ou de forma virtual via aplicativo de videoconferência.No Plenário da Casa, eme combate ao COVID-19, o acesso será restrito. Além da possível presença dos vereadores, apenas funcionários essenciais poderão acompanhar. Não será permitida a presença do público e de assessores. A população poderá acompanhar a transmissão ao vivo pela internet, pelo canal oficial do Legislativo, através do link www.cmportoreal.rj.gov.br

De acordo com o presidente Carlinho Tchaia, a expectativa é que seja um ano de avanços no processo legislativo. "Temos um compromisso com o povo de Porto Real que nos elegeu: lutar por melhorias e pelo desenvolvimento sustentável de nossa cidade. É isso que a população quer: ver os seus representantes no Legislativo trabalhando fortemente e buscando soluções para o crescimento de Porto Real” destacou.