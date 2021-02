Por O Dia

Publicado 19/02/2021 10:20 | Atualizado 19/02/2021 12:01

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Porto Real, através do Sistema Nacional de Empregos (SINE), está compara a população da cidade. As oportunidades são diversas, incluindo para jardineiro, mecânico, eletricista industrial e motorista de categoria E, e estão disponíveispode ser feito de forma pessoalque fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, [email protected] . No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.Jardineiro - 2 vagasRequer 2 anos de experiênciaPiscineiro - 2 vagasRequer 2 anos de experiênciaPassadeira - 5 vagasRequer 2 anos de experiência