Publicado 22/02/2021 10:51 | Atualizado 22/02/2021 10:57

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOSP), realizou entre os dias 12 e 16 de fevereiro a operação “Não Queremos o Seu Mal, Em Porto Real Não Terá Carnaval”, que teve como objetivo coibir a realização dos eventos de carnaval que estavam sendo programados para acontecerem neste período no município.



As orientação foram passadas através do Decreto nº 2556/ 2021, visando a realização de vistorias em diversos estabelecimentos comerciais. “Focamos nossas ações em diversos locais onde pudesse haver a ocorrência de concentrações e desfiles de agremiações e blocos carnavalescos. Nosso objetivo foi auxiliar na Saúde e minimizar as atividades que pudessem propagar à Covid-19 no município”, explicou no prefeito Alexandre Serfiotis.



Segundo a SMOP, durante os dias de fiscalização 18 estabelecimentos foram notificados. “De modo geral, a população de Porto Real respeitou as medidas de prevenção tendo em vista que foram verificados apenas casos pontuais, não sendo registrados ocorrências mais graves. A Guarda Civil, recebeu durante o período, denúncias de aglomerações em diversos bairros do município, que foram prontamente atendidas pela, equipe de plantão, contando com apoio da Polícia Militar” explicou o secretário de Ordem Pública Jorge Porto.



Também participaram da operação as Secretarias de: Comunicação e Transparência (SMCT); Obras e Serviços Públicos (SMOSP) e Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASH), e ainda, o 37° Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (37º BPM).