Publicado 22/02/2021 15:00

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 com máxima transparência. Na região das Agulhas Negras, o município de Resende foi pioneiro na transmissão de dados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), relacionados aos vacinados contra o novo coronavírus.

A medida, adotada pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz, visa dar transparência ao processo de imunização contra a Covid-19, preservando o direito à privacidade e à intimidade de cada cidadão. Apenas 10 dias depois do início da vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde passou a fornecer diariamente (nos dias de vacinação) ao Ministério Público de Resende, a listagem de pessoas contempladas pela campanha, seguindo critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, explicou que a nova medida adotada para repassar os dados dos vacinados foi alinhada com o Ministério Público, complementando outras ações de transparência e publicidade que vêm sendo realizadas desde o início da pandemia pela administração municipal. "A publicidade da relação nominal de todas as pessoas vacinadas, com base na identificação de nome, CPF, local da imunização, função exercida e fabricante da vacina utilizada, vem sendo viabilizada diretamente ao MP, com o intuito de dar transparência ao processo, preservando o direito à privacidade e à intimidade de cada cidadão, além de assegurar o sigilo e a ética médica".

Os canais oficiais governamentais, como a página do Facebook e o site institucional, seguem com a atualização periódica das principais informações sobre o acompanhamento da Cobertura Vacinal Municipal, tais como: etapa do Plano de Vacinação e seu público-alvo; total de doses recebidas pelo município por intermédio do Programa Nacional de Imunização (PNI) e suas respectivas especificações; total de doses aplicadas; e total de pessoas vacinadas, incluindo 1ª e 2ª doses.