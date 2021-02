Motoristas e passageiros serão orientados e receberão dicas de segurança Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 09:25

Para reforçar a importância do uso e conscientizar os passageiros sobre o uso do cinto de segurança, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com a CCR NovaDutra, realiza nesta terça-feira (23), no posto de pesagem de Resende, na região Sul Fluminense a campanha educativa ‘Vou de cinto’.

Desde 1999, todo passageiro de ônibus de turismo é obrigado a utilizar o cinto de segurança durante toda a sua viagem. Levantamento realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), revelou que seis em cada 10 passageiros não utilizam o cinto de segurança em viagens de ônibus.



Durante a campanha, todo ônibus de turismo que passar pelo posto de pesagem de veículos (PPV), localizado no Km 301 da pista sentido São Paulo, em Resende, será abordado pelos fiscais da ANTT.



Os motoristas e passageiros serão orientados e receberão dicas de segurança. Desde o começo deste ano, já foram realizadas duas ações da campanha Vou de cinto onde foram orientados mais 1,3 mil passageiros.



Serviço ‘Vou de Cinto’

Local: posto de pesagem de Resende (RJ), localizado no km 301 da pista sentido São Paulo.

Data:23 de fevereiro.

Horário:das 10h às 16h.