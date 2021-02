Comissão de Vale Transporte Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 14:00

A sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), recebeu na segunda (22), uma reunião com os membros da comissão responsável pela liberação do auxílio vale transporte para os trabalhadores e estudantes do município. O benefício visa fomentar e incentivar os estudos, além de, facilitar a procura e empregabilidade dos moradores de Porto Real nas cidades vizinhas.

A SMDETR ainda explica que, foi preciso restabelecer o contrato junto ao SINDPASS, onde só assim, será possível atender os solicitantes do mês de janeiro de 2021. “Identificamos que o governo passado não pagava o Sindpass desde novembro do ano passado. Trabalhadores e estudantes que dependiam do benefício tiveram que tirar do próprio bolso o valor das passagens, o que compromete a renda familiar. Nosso governo já está regularizando o benefício, que auxilia na economia de Porto Real, abrindo as portas das empresas da região para os nossos moradores, uma vez que empregador não arca com o ônus a mais das passagens”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis, reforçando que nos próximos dias os pedidos de janeiro desse ano estarão recarregados e o benefício estará novamente acessível ao povo.



Para quem tem interesse em receber o benefício, é preciso fazer a solicitação na sede da SMDETR, onde será feita uma avaliação do perfil socioeconômico do solicitante. “O perfil do solicitante passará pela Procuradoria Geral e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, onde será definido se ele está apto a receber o benefício. Em caso de trabalhador, a renda do solicitante deve ser de até dois salários mínimos. Já em caso de estudos, a renda per capita familiar (a renda familiar dividida pelo número de moradores) deve ser de R$ 500,00”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves.



A Comissão de Vale Transporte é composta pelos seguintes representantes: Rejane Paiva Lemos Galvão de França (Secretaria de Governo); Kariny Lucidy Martins (Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação) e o vereador Fábio Nunes Maia (Câmara Municipal).