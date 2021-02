Sessão contou com a participação remota e presencial dos demais vereadores Divulgação

Publicado 23/02/2021 12:00

Na manhã de segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Porto Real realizou a primeira sessão ordinária de 2021. O encontro aconteceu às 10 horas e foi realizado de forma mista (presencial e virtual). Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Casa, vereador Carlos Antônio de Lima - Carlinho Tchaia (AVANTE) e contou com a participação remota e presencial dos demais vereadores. Na ocasião, também estiveram presentes o Deputado Estadual Marcelo Cabeleireiro e o vereador de Barra Mansa, Paulo Sandro, atendendo ao convite do vereador Elias Vargas.



Para a segurança dos parlamentares e funcionários presentes no Plenário, a Câmara Municipal adotou no local todas as medidas do Protocolo de Prevenção contra a Covid-19. Por conta das restrições decretadas pelo Governo do Estado, não foi permitida a entrada do público, que pôde acompanhar a transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara. Todos os presentes utilizaram álcool em gel e máscara facial.



Durante a sessão ordinária, várias indicações foram aprovadas de forma unânime. Os vereadores Fábio Maia e Renan Márcio solicitam ao setor competente da Prefeitura de Porto Real, a reforma no cemitério municipal bem como a melhoria na pavimentação e iluminação da rua de acesso e também a construção de uma capela.

O vereador Diego Graciani aproveitou para solicitar a adequação do viveiro de mudas do município. Já o vereador Juan Pablo solicitou que sejam instaladas placas de sinalização na estrada Floriano x Porto Real alertando sobre o tráfego de animais silvestres. Também foi aprovada a indicação do vereador Ronário de Souza. Ele solicitou ao Poder Executivo que seja criado um Centro de Referência para Atendimento de Pessoas com Autismo. E o vereador Carlos Antônio de Lima solicitou a revitalização da Rua 25 com a Rua do Bosque, no bairro Jardim das Acácias.



Na oportunidade, também foram apresentadas algumas indicações verbais. O vereador Claudio Guimarães pediu aos órgãos competentes que estudem a possibilidade de criação da Semana do Imigrante Italiano em Porto Real. Diego Graciani pede em caráter de urgência a interdição do Parque nas dependências do Horto Municipal. Já o vereador Elias Vargas pede que o Poder Executivo realize o pagamento da rescisão dos servidores da Prefeitura. Fernandinha sugere que a prefeitura disponibilize mais dados detalhados referentes à vacinação, no Portal da Transparência.

O vereador Henry solicita que seja criado uma área de lazer no bairro São José. Fernando Beleza pede aos órgãos competentes que realizem a reforma e manutenção das calçadas dos bairros. O vereador Renan Márcio pede melhorias no entorno da lagoa do bairro Jardim das Acácias como limpeza da vala e serviços de capina e roçada, bem como a reforma da quadra de areia do bairro Novo Horizonte. E o vereador Ronário pede que seja feito contato com o superintendente da ENEL para que esclarecimentos sejam repassados sobre os valores cobrados pelos serviços prestados.