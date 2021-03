Objetivo é liminar as depressões encontradas na via e nivelar a pavimentação Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) está realizando o serviço de revitalização da malha da via na rotatória do bairro Jardim Real, próximo à Quadra Poliesportiva. A ação teve início na quinta-feira (25), com o objetivo de eliminar as depressões encontradas na via, elevar as tampas da rede de esgoto e nivelar a pavimentação por intertravados.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, explicou que essa é uma área que recebe grande fluxo de veículos e que foi encontrada com diversas irregularidades. "Nosso governo se preocupa em manter a manutenção desses locais em dia, pois visamos atender a solicitação do moradores e melhorar o acesso de quem precise passar pelo bairro”, reforçando que a SMOSP atende pelo telefone: (24) 3353-1211.