Por O Dia

Publicado 01/03/2021 12:00

A Banda Municipal de Porto Real, um dos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, retoma suas atividades nesta segunda-feira, 1º de março.

As inscrições para os programas sociais podem ser feitas na sede da secretaria que fica na Rua Fernando Bernardelli, nº 490, Centro, entre 8h e 17h. Além da Banda, há vagas para aulas de violão, artes cénicas e para o programa “Vem dançar comigo”.

Na sexta-feira (26), a Banda fez um treinamento percorrendo algumas ruas do Centro da cidade. Alguns componentes da Banda, sob a regência do maestro Flávio Celso, tocaram algumas músicas, entre elas: o tema da vitória, muito conhecido devido as corridas de Fórmula 1, quando o piloto brasileiro Ayton Senna era destaque.

A Secretária de Assistência Social, Valéria Sá acompanhou todo o percurso até o pátio da prefeitura, onde houve uma exibição que foi muito aplaudida. “A Banda ia passando pelas ruas e as pessoas aplaudiam, parabenizavam, isso é muito gratificante; vemos a alegria estampada no rosto das pessoas, especialmente das crianças”, isse a secretária.