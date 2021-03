Aplicação de processo seletivo para a vaga de Operador de Produção no Módulo Kroschu (Kromberg & Schubert) Divulgação

Publicado 02/03/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), em parceria com a MAN Latin America, realizou na segunda-feira (1) , a aplicação de um processo seletivo para a vaga de Operador de Produção no Módulo Kroschu (Kromberg & Schubert). O evento reuniu no dia 100 candidatos divididos em 4 turmas, que receberam uma prova sobre conhecimentos gerais.

Segundo a SMDETR, a previsão é que a prova também seja aplicada em novos candidatos nesta terça-feira (2). “Foi preciso haver a divisão dos candidatos em turmas para respeitarmos os protocolos de contenção à Covid-19. Estamos felizes em poder prover esse evento, que gera empregos e movimenta a nossa economia. Boa sorte a todos os participantes”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

A SMDETR ainda explicou que essa é a primeira etapa do processo seletivo e os candidatos que avançarem, passarão para a etapa de entrevista. “Após essa etapa, a entrevista será feita com os diretores da Kroschu, que farão a avaliação dos candidatos aprovados. Essa é uma empresa voltada para a indústria automotiva e os candidatos selecionados terão direitos a diversos benefícios junto à empresa”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves.