Foram 130 atendimentos em fevereiro Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 15:00

Em um momento difícil em virtude da pandemia da Covid-19, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, através do posto do Sistema Nacional de Emprego, Sine, de Porto Real, comemora um total de 130 atendimentos para microempreendedores individuais (MEIs), realizados em fevereiro.

A coordenadora do Sine, Taís Rodrigues, frisou que os atendimentos incluíram: declaração de faturamento; abertura de empresa individual; retirada de boletos MEI; baixa; viabilidade, emissão e entrega de alvarás.

Segundo ela, o Sine está pronto para atender os micro empreendedores individuais para auxiliar no que for necessário. "Também estamos atuando na captação de vagas no mercado de trabalho, em processos seletivos e em todos os setores que houver necessidade da nossa atuação para buscar junto ao mercado de trabalho as vagas para nossos trabalhadores”, concluiu Taís.