Publicado 06/03/2021 09:00

A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima segunda-feira (8), o Drive-Thru de Vacinação contra a Covid-19 no município. A vacinação é destinada a idosos com 80 anos completos ou mais e acontecerá das 9h às 16h na Praça da Matriz (Praça Getúlio Vargas).

No ato da imunização, o idoso deve apresentar comprovante de residência, cartão do SUS, RG e CPF. A imunização no Drive Thru será somente para a aplicação da primeira dose.

É importante ressaltar que a vacinação de idosos com 80 anos ou mais continuará ocorrendo normalmente durante a semana, no mesmo sistema de vacinação volante realizada pelas equipes das unidades de saúde do município.

Caso não possa ir até o local ou no caso de idosos acamados, os familiares devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo número 24 3353-2624 ou com a Unidade de Saúde do bairro para registrar a solicitação.