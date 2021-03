Por O Dia

Publicado 06/03/2021 22:29

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros dentro de casa na madrugada de sábado (6) em Porto Real. O crime aconteceu na Rua Projetada, no bairro Jardim das Acácias. A vítima foi identificada como Leandro Silva de Oliveira.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram até o endereço para verificar uma denúncia de tiros disparados. Ao chegarem no local, encontraram a casa onde o crime aconteceu com a porta arrombada e o homem caído no chão sem vida.



No local, foram encontrados oito estojos de calibre 380, 11 estojos de calibre 40, cinco projéteis e um celular.



O caso foi registrado na delegacia e, até o momento, não havia informações sobre suspeitos e a motivação do crime.