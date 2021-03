Defesa Civil fez a vistoria nos extintores de incêndio Divulgação

09/03/2021

Uma equipe composta por representantes das Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) e de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), realizou na semana passada uma vistoria em diversas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Além disso, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), através da Defesa Civil, fez a vistoria nos extintores de incêndio das escolas municipais. O objetivo foi avaliar e acompanhar os reparos da estrutura física da escolas, para que todos os problemas possam ser sanados, e ainda, garantir que os dispositivos de segurança estejam em condições de pronta utilização tão logo sejam iniciadas as aulas.



Segundo a SMECT, ao todo o município conta com 11 unidades de Ensino. “Nós temos atualmente na rede cerca de 3.700 estudantes e 400 profissionais da educação. Mesmo diante do contexto atual de Pandemia, é importante começarmos a organizar nossas escolas fazendo as adequações na parte de infraestrutura para receber nossos alunos e profissionais quando iniciarmos o ensino híbrido atendendo às exigências estabelecidas no Protocolo Sanitário de Retorno às Aulas Presenciais", disse a Secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira de Souza.



O secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, esteve presente na vistoria e explicou que as revitalizações ocorrerão seguindo a demanda e a complexidade dos serviços em cada unidade. “Em todas a unidades encontramos problemas na parte física como pintura, alguns vazamentos e outras questões estruturais”, disse o secretário, informando que todos os reparos necessários já estão em andamento.