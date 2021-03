Suelaine é 1ª mulher no comando da GCM em 21 anos Fabiano Sabino

Publicado 08/03/2021 21:37

Não foi por acaso que aconteceu nesta segunda-feira (8), a passagem de comando da Guarda Civil Municipal (GCM), de Porto Real, na sede da guarnição, no Centro. O evento, segundo o Secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, foi propositalmente marcado para a data no intuito de homenagear as mulheres, uma vez que, em 21 anos, é a primeira vez que uma mulher vai comandar a Guarda. Suelaine Caetano de Carvalho e o subcomandante, Victor Soares Guimarães, receberam a posse das mãos do ex-comandante Ronie de Souza Soares e do ex-subcomandante Marcelo Oliveira dos Santos Pimenta, que receberam os agradecimentos pelos serviços durante o comando da GCM.



O Prefeito Alexandre Serfiotis, O vice-prefeito Rafael de Carvalho Lima (Rafa), os vereadores Elias Vargas, Fábio Maia, Henri de Carvalho, Luiz Fernando (Beleza) e Renan Márcio e vários Secretários Municipais acompanharam o evento. Saudando os novos comandantes, o Secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, disse que o novo comando tem demonstrado coerência nas decisões e que se sente muito feliz em saber que a comandante Suelaine e o subcomandante Victor assumem com o compromisso de trabalhar pela integração entre todo o efetivo da GCM.



O prefeito destacou a presença dos vereadores e de vários secretários, além do Tenente Diogo Ferreira Luiz, comandante 2ª Companhia do 37º Batalhão da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Frisando que o trabalho integrado, GCM, PM e a união de todos, são fatores primordiais para que a administração avance cada vez mais no sentido de defender os interesses do município e do povo. “Essa escolha reafirma a importância da mulher no nosso governo e na nossa sociedade”, afirmou Alexandre.

Ele lembrou o problema atual da pandemia, pediu união entre os poderes Legislativo e Executivo, enalteceu o trabalho da Guarda Municipal citando que é de fundamental importância para a segurança e a organização. “Reafirmo que dentro das possibilidades garantiremos melhorias nas condições de trabalho e na valorização da Guarda. Não queremos fazer um governo de mesmice e sim para que a população tenha orgulho de viver em Porto Real e que nossa cidade volte a ser uma referência no Estado. Parabenizo o novo comando e estendo os parabéns da Prefeitura Municipal a todas as nossas munícipes e servidoras pela passagem desta data”, concluiu.



Foto: Fabiano Sabino.