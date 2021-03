Vereadores compareceram à sessão utilizando vestimentas e acessórios na cor rosa Divulgação

Publicado 09/03/2021 10:00

A Câmara Municipal de Porto Real preparou uma homenagem especial pelo Dia Internacional da Mulher durante a sessão ordinária de segunda-feira (8). Na ocasião, os vereadores compareceram à sessão utilizando vestimentas e acessórios na cor rosa e, em um ato simbólico, realizaram a entrega de um arranjo de flores à vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos (PDT), a Fernandinha, estendendo à homenagem a todas as mulheres de Porto Real. A manhã também contou com a apresentação e aprovação de onze indicações, dentre elas, escritas e verbais.



A vereadora Fernandinha utilizou a tribuna para enfatizar as conquistas alcançadas pelas mulheres no decorrer dos anos e reforçar a importância da mulher na sociedade. Durante o seu discurso, a vereadora também agradeceu o reconhecimento e o respeito dos demais vereadores, por ser a única representante mulher da Casa e pediu mais atenção e conscientização sobre temas importantes como assédio sexual e violência doméstica. “Quero agradecer os nobres pares pelo respeito e reconhecimento que demonstram a minha pessoa nesta Casa. Não me sinto só, pois acredito nos direitos legítimos das mulheres e me sinto honrada em poder trazer a voz feminina para dentro da Câmara de Vereadores”, destacou.



Os demais vereadores também proferiram mensagens de agradecimento a todas as mulheres de Porto Real e parabenizaram também a comandante da Guarda Municipal, Srª Suelaine de Carvalho, por ser a primeira mulher a ocupar o cargo, na história da cidade.



DIPLOMA MULHER CIDADÃ DORALICE DA CONCEIÇÃO BERNARDELLI

Este ano, ainda por conta da pandemia da COVID-19, não foi possível a realização da Sessão Solene com a entrega do diploma Mulher Cidadã Doralice da Conceição Bernardelli. “Por prudência, optamos por não realizar a entrega do diploma Mulher Cidadã Doralice da Conceição Bernardelli, que anualmente é carinhosamente ofertado a onze mulheres escolhidas de modo especial pelos nossos vereadores, visando preservar a saúde de todos que estariam envolvidos. Valorizar a vida e seguir as orientações das autoridades de saúde, neste momento delicado, ainda se faz necessário. Os bons tempos, em breve, retornarão para enfim podermos fazer o que as mulheres realmente merecem: uma grande festa com muito mais segurança e tranquilidade”, explicou o presidente da Casa, Carlinho Tchaia.