Publicado 09/03/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Porto Real, através do Sistema Nacional de Empregos (SINE), está com vagas de emprego abertas para a população da cidade e de Quatis. Aspela empresa de limpeza e cuidadosestão disponíveis até nesta quarta-feira,pode ser feito de forma pessoalque fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, [email protected] No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.- Limpeza- Passadeira- Motorista- Jardinagem- Babá/Baby sitter- Cuidador de idosos- Limpador de piscina- Passeador de cães- Limpeza pós-obra- Serviços Gerais- Garçom