Novas contratadas receberam seus uniformes e também o kit de proteção à Covid-19 Regiane Real

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 12:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), através do Sistema Nacional de Emprego (SINE), realizou a integração da Empresa Maria Brasileira na terça-feira (9) no Horto Municipal de Porto Real.



As novas contratadas, receberam seus uniformes e também o kit de proteção à Covid-19 fornecido pela empresa. A Maria Brasileira que tem como ideal a divulgação das ofertas de mão de obra, através das mídias sociais para que as demandas sejam atendidas na região (Porto Real, Resende e cidades adjacentes). As contratações de serviços como: Baby Sitter, Diarista, Limpador de Piscina, entre outros, podem ser realizadas através do site www.mariabrasileira.com.br.



Quem também participou do evento, foi o vice-prefeito, Rafael de Carvalho Lima, o Rafa, a secretária de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves e a diretora de Trabalho e Renda, Taís Rodrigues. “ A “Maria Brasileira” é uma empresa que atua há 8 anos no mercado de trabalho, liderando como a franquia com maior número de contratados da América Latina. Eu já a conhecia, por se tratar de uma empresa humana e que fornece apoio a todos os seus funcionários. Então, pensei comigo, Precisamos de empresas com esse perfil em Porto Real!”. Conta a diretora, responsável pela busca de parcerias entre empresas de diversos segmentos da Iniciativa Privada. A secretária por sua vez, disse que existe a necessidade da criação de negócios em diversos ramos, para que cada vez mais vagas sejam oferecidas à população.



“A expectativa para a nossa cidade é a de executarmos todo o plano de governo, e uma das propostas foi a geração de emprego, é por isso que nós estamos aqui hoje, para empregar pessoas, e trazer novas possibilidades para as mulheres, que são nossa prioridade.” ressalta o vice.