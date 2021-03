Programa tem o objetivo de contemplar com óculos de grau as pessoas com problemas de visão Divulgação

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, (SMS) realiza esta semana mais uma etapa do programa “Olhar Porto Real”, com atendimento para escolha de armação de óculos, distribuídos pelo programa após indicação de médico oftalmologista e da inscrição prévia no programa.

Em 27 de janeiro, 86 óculos foram entregues, zerando a fila de espera que havia. O projeto foi criado ainda na administração do ex-prefeito Jorge Serfiotis; através da Rede Municipal de Saúde, o programa tem o objetivo de contemplar com óculos de grau as pessoas com problemas de visão.

Segundo informações da SMS, o projeto foi retomado no atual governo e já está na segunda etapa, tão logo os óculos estejam prontos eles serão entregues. “É muito bom ver que nossos munícipes que mais necessitam estão sendo beneficiados neste programa, é gratificante saber que muitas pessoas com problemas de visão poderão ter uma melhor qualidade de vida, pois este é o nosso objetivo", destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.