Vacina CoronaVac Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 07:00

O grupo de pessoas idosas de Porto Real com 78 anos ou mais, será o novo contemplado da campanha de vacinação contra à Covid-19 no município. A ação terá início nesta segunda-feira (15), quando a Secretaria Municipal de Saúde fará o atendimento de forma domiciliar. A SMS ainda pediu que as pessoas idosas do novo grupo permaneçam em casa na próxima semana para facilitar o atendimento.

Mais de 800 pessoas já receberam a primeira dose das vacinas contra o coronavírus no município. "Os atendimentos foram de acordo com a 1ª fase do Plano Nacional de Imunização, cujo o atendimento está voltado para profissionais de Saúde e Pessoas Idosas”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis, reforçando que a campanha também continua para os idosos com 80 anos ou mais e que ainda não foram vacinados com a 1ª dose.