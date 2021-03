Time da Sociedade Esportiva Porto Real venceu o Resende FC pelo placar de 1 a 0 Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 11:00

Em jogo amistoso realizado no campo da Pavunense, na Pavuna, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (15), o time da Sociedade Esportiva Porto Real (SEPR), venceu o Resende FC pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo jogador Douglas.

Segundo o técnico Marco Antônio, Merica, esta vitória provocou um maior entusiasmo na equipe, que desde o início dos treinamentos com jogos amistosos conquistou a primeira vitória. “Esta foi uma vitória muito importante para reativar o ânimo do time”, frisou Merica, comentando que na quarta-feira (17), haverá treino no campo do bairro Jardim Real.