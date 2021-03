Coronavac Divulgação

Publicado 18/03/2021 13:00

A Secretaria de Estado de Saúde realiza nesta quinta-feira (18) a distribuição da oitava remessa de vacinas contra Covid-19 aos 92 municípios fluminenses. A cidade de Porto Real recebe 230 doses da Coronavac para aplicação da primeira dose do esquema vacinal, além de 180 para segunda dose dos lotes enviados no dias 24 de fevereiro e 3 de março.

Com a chegada de novas doses, a expectativa é de que haja ampliação do público-alvo. No momento, a cidade está vacinando idosos com 78 anos ou mais de forma domiciliar.

O município já aplicou 1199 doses das vacinas contra Covid-19 (888 da 1ª dose e 311 da 2ª dose).