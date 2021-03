Unidade da Stellantis em Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 10:00

A cidade de Porto Real fechou o mês de janeiro de 2021 com um saldo de 68 empregos formais, segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado essa semana pelo Ministério da Economia. O resultado foi a partir de 175 admissões e 107 desligamentos.

O setor da Indústria terminou o mês com a abertura de mais 35 vagas, seguido de Serviços (+15), Agropecuária (+15) e Construção (+5). O único setor que fechou no negativo no primeiro mês do ano foi o do Comércio com menos duas vagas, já que houve mais demissões (32) do que admissões (30).

Publicidade

Com isso, o estoque de empregos formais no país chegou a 6264 vínculos, o que representa um aumento de 1,09% em relação ao estoque do mês anterior.

A pandemia impactou os números de empregos em Porto Real no ano passado. Em 2020, a cidade terminou com um saldo negativo de -993 postos de trabalho. De janeiro a dezembro foram 1252 admissões e 2245 desligamentos.