Previsão é atender 211 pacientes na faixa etária de 75 a 77 anos Regiane Real

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 08:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realizou no sábado (20) mais uma campanha de vacinação no sistema "Drive-thru". Foram imunizados 139 idosos com idade entre 75 e 77 anos com a vacina Coronavac. As pessoas que não puderam comparecer no evento, serão atendidos pelos agentes de forma domiciliar no decorrer da semana.

A SMS informou que a previsão é atender 211 pacientes na faixa etária de 75 a 77 anos. “O primeiro evento atendeu 136 idosos com 80 anos ou mais, e neste sábado quase 140 idosos de 75 a 77 estiveram aqui. Essa é a comprovação do nosso trabalho, que é voltado para o bem-estar da população e com um atendimento comprometido em fazer sempre o melhor ”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.