Junta Militar está localizada na Rua Hilário Ettore, anexo da Prefeitura, em sala ao lado do Procon. Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:00

O Prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, tomou posse como presidente da Junta de Serviço Militar Municipal. Em ato simbólico realizado na sexta-feira (19), no gabinete da Prefeitura Municipal de Porto Real, o prefeito fez o juramento à bandeira e assinou o Compromisso de Posse, que prevê o cumprimento dos deveres relativos ao serviço militar. A Posse foi dada pelo Delegado do Serviço Militar deste Posto de Mobilização e Recrutamento Militar, PRM, 1º Tenente, Robson Mello da Silva.

O ato está previsto na Legislação, onde o prefeito formaliza o seu compromisso em relação aos encargos do Serviço Militar, que consiste no exercício de atividades especificas desempenhadas pelas Forças Armadas (Exercito, Marinha e Aeronáutica) na Defesa Nacional.



A Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos, prestando todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar. O alistamento deve ser realizado por todo jovem brasileiro, do sexo masculino, no período de 1º de janeiro até 30 junho do ano em que o cidadão completar dezoito anos. Em Porto Real, a Junta Militar está localizada na Rua Hilário Ettore, anexo da Prefeitura, em sala ao lado do Procon.