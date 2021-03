Somente o presidente e o 1º secretário poderão estar presentes no Plenário Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 09:38

A partir dessa segunda-feira (22), a Câmara de Vereadores de Porto Real vai voltar a realizar suas sessões de forma virtual. A decisão foi tomada em função do aumento do número dos casos de COVID-19 no município e na região. Os vereadores se reunirão, toda segunda e quarta, às 10h, por meio de vídeo conferência, para debater e votar as matérias legislativas em tramitação.

De acordo com o novo Ato publicado pela Casa, somente o presidente e o 1º secretário poderão estar presentes no Plenário, para condução e leitura dos trabalhos. Os demais parlamentares deverão participar de suas casas ou dos seus gabinetes.



O presidente do Legislativo, vereador Carlinho Tchaia, comentou que a medida visa aumentar o distanciamento social e preservar a saúde dos vereadores e servidores da Casa. “A medida não vai prejudicar o andamento dos trabalhos, mas a mudança de formato foi necessária. É importante evitar qualquer tipo de aglomeração neste momento. Os casos no município estão aumentando e é preciso cautela. Estamos tomando todas as precauções possíveis para não expor os vereadores e os servidores a risco de contaminação”, destacou ele.







As sessões remotas acontecerão por tempo indeterminado e, a transmissão ao vivo segue disponível para toda a população, pelo site da Câmara, através do link www.cmportoreal.rj.gov.br.