Número de vacinados representa 5,58% da população de Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:00

Porto Real atingiu no dia 20 de março a marca de 1114 moradores e profissionais da saúde imunizados com a 1ª dose das vacinas destinas ao combate da Covid-19. Com a 2ª dose, foram mais 338 aplicações da vacina.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda explica que a aplicação da 2ª dose ocorre respeitando o prazo de aplicação em relação a 1ª dose. Com isso, a segunda imunização com a CoronaVac ocorre de 14 a 28 dias. Já com a AstraZeneca, a dose de reforço pode ser aplicada em até 12 semanas.

Nessa semana a SMS segue com o Plano Nacional de Imunização (PNI), atendendo as pessoas idosas de 75 a 77 anos. A SMS também destaca que Porto Real tem o aproveitamento de 100% das doses recebidas, ou seja, não houve o descarte de nenhum dos imunizantes. “Todos os vacinados recebem um comprovante, isso facilita o nosso controle e também dos imunizados, que podem acompanhar quando a 2ª dose será aplicada”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.