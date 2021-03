Mudas doadas incluem 18 espécies de hortaliças Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 17:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), iniciou esta semana o projeto Horta Municipal. Segundo o Diretor da SMDR, Adolpho da Silva Macias, cerca de 73 pessoas foram até a Estufa Municipal e retiraram mudas de hortaliças, sendo distribuídas cerca de 2100 mudas.

A distribuição seguirá acontecendo todas as segundas e quartas, entre 8h e 11h, e terças entre 13h e 16h. A estufa fica na sede da SMDR na Rua Profª Júlia Graciani Marassi, s/nº, no Centro. Para a primeira vez de retirada das mudas, o morador deve fazer um cadastro e ter em mãos as cópias do: CPF, RG e comprovante de residência.

As mudas doadas incluem 18 espécies de hortaliças: almeirão, alface (crespo, lisa e roxo), beterraba, brócolis, bertalha, cebolinha, chicória, espinafre, jiló, mostarda, repolho, rúcula, pimenta, salsinha e tomate (dos tipos santa clara e cereja).

O Secretário de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Anderson Martins, frisou que este é um importante projeto, pois a distribuição das mudas auxilia os moradores que, tendo espaço para plantio, podem reforçar a alimentação de maneira saudável e sem custos.

“Nesta época de grandes dificuldades que todos enfrentam devido à pandemia, o cultivo de hortaliças vai ajudar inclusive a reduzir gastos e, pode também funcionar como uma espécie de terapia para as pessoas na hora de preparar a terra e fazer o cultivo”, comentou.

Ele ainda informou que a partir do próximo mês a distribuição também acontecerá no bairro de Bulhões, duas vezes por mês, sempre às sextas-feiras. Ele informou que está marcada a primeira distribuição para o dia 9 de abril, nas proximidades do Posto da Guarda Municipal Ambiental, no Santo Antônio. Já a 2ª distribuição será no dia 23 de abril, próximo ao Posto de Saúde da Vila Marina.

“Queremos atender todos os munícipes que desejarem fazer o cultivo em casa participando ativamente do projeto Horta Municipal. Cadastre-se e venha adquirir suas mudas!”, convidou o Secretário. Maiores informações podem ser obtidas na SMDR pelo telefone (24) 3353-4962.