Por O Dia

Publicado 23/03/2021 11:06

O rompimento na tubulação do sistema de distribuição de água potável na Avenida Renato Monteiro, na altura do bairro Village, nesta terça-feira (23), causou a interrupção do abastecimento de água.

Por conta disso, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos está no local realizando o serviço de manutenção. Os moradores do bairro devem fazer o racionamento de água. A previsão é que os serviços terminem no final do dia.