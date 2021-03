Já foram entregues 792 kits no formato ‘Drive-Truck’ na passagem pela pista de pesagem de veículos Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:00

Os caminhoneiros que passarem pelo posto de pesagem de veículos (PPV) de Resende (RJ), localizado no km 301 da pista sentido São Paulo da via Dutra, na quarta-feira (24), receberam um kit higiene distribuído pela CCR NovaDutra. O kit, composto com álcool em gel, máscara, sabonete, saboneteira e flanela, é uma forma de contribuir com a prevenção e contágio da covid-19. Em outras ações, foram entregues 792 kits no formato ‘Drive-Truck’ na passagem pela pista de pesagem de veículos.

A iniciativa faz parte de uma série de ações de apoio ao motorista profissional que o grupo CCR realiza desde o início a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Desde março do ano passado, a CCR NovaDutra já realizou mais de 206 mil ações de apoio aos profissionais do volantes, com a entrega de kits de alimentação, higiene, máscaras, consulta e orientação médica, além da higienização das cabines dos caminhões, teleconsultas e entrega de flanelas.