Publicado 26/03/2021 13:00

A prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará neste sábado (27), a campanha de vacinação da 2ª dose de imunizantes contra à Covid-19 em pessoas idosas com 80 anos ou mais. A vacinação será no modelo ‘drive-thru’ e a SMS pretende atender cerca de 300 pacientes. A campanha será realizada das 8h às 12h, no pátio da prefeitura de Porto Real, localizado à Rua Hilário Ettore, no bairro Centro, e toda a organização de trânsito será orientada pela Guarda Civil Municipal.

Durante vacinação da 2º dose serão aplicadas somente vacinas da fabricante CoronaVac. Por isso a SMS pede aos idosos e familiares que verifiquem e estejam atentos ao cartão vacinação, pois nele vem especificado qual imunizante foi utilizado durante a 1ª dose. Não será preciso que a pessoa idosa saia do veículo no momento da vacinação, pois a equipe fará a triagem da documentação apresentada e em seguida o profissional da saúde aplicará a dose da vacina.

A SMS explicou que os idosos acamados, ou que não conseguirem condução para comparecer ao local da vacinação no dia, serão atendidos no formato domiciliar no decorrer da próxima semana. Durante a aplicação os idosos deverão ter em mãos: carteira de identidade, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.





