Publicado 28/03/2021 13:14

O município de Porto Real recebeu no sábado (27) mais 370 doses de imunizantes, sendo 310 da CoronaVac e 60 da fabricante AstraZeneca. A entrega faz parte da décima remessa de vacinas da Secretaria de Estado de Saúde. Seguindo orientação, todo o lote deverá ser utilizado para primeira aplicação do esquema vacinal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde a utilização das novas doses será definida a partir do Plano Nacional de Imunização (PNI). Com isso, nos próximos dias será estabelecido o novo grupo a ser imunizado.

Atualmente, estão sendo vacinados os moradores de Porto Real com 70 anos ou mais.