Vacinação Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 08:00

Nos dias 30 e 31 (terça e quarta-feira), a Secretaria Municipal de Saúde irá vacinar as pessoas idosas de 69 a 66 anos contra a Covid-19. A campanha será realizada em 5 polos diferentes: Central de Vacinas (ao lado do Hospital Geral Municipal), no Policlínica do bairro Fátima e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) dos bairros Jardim Real, Bulhões e Jardim das Acácias.

A Secretaria reforçou que no ato da vacinação é preciso ter em mãos: RG e CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). “Recomendamos que a Pessoa Idosa dê prioridade ao posto de vacinação mais próximos de sua residência. Além disso é importante que seja respeitado os horários e todos os protocolos de segurança, como o uso de máscara, o distanciamento e a higienização das mãos”, pediu o prefeito Alexandre Serfiotis.

Confira com detalhes os dias e horários destinado para cada faixa etária:

30/03 - terça-feira das 8h às 11h30: Idosos com 69 anos;

30/03 - terça-feira das 13h às 16h: Idosos com 68 anos;

31/03 - quarta-feira das 8h às 11h30: Idosos com 67 anos.

31/03 - quarta-feira das 13h às 16h: Idosos com 66 anos.