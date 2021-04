Cada Kit contém 18 produtos, com 14 itens diferentes Fabiano Sabino

Publicado 31/03/2021 19:42

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), realiza nesta quinta-feira, 1º de abril, a entrega do Kit de Segurança Alimentar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Com o objetivo de complementar as necessidades nutricionais do aluno neste período que ele está ausente da escola,cada Kit contém 18 produtos, com 14 itens diferentes.

Segundo a SMECT, a previsão é entregar 3.322 kits para os alunos com a matrícula devidamente efetivada na rede. A ação acontece das 8h às 17h, em todas as unidades que possuem Educação Infantil (Creches e Pré-Escola) e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais). Já para as unidades CIEP Brizolão 487 - Oswaldo Luiz Gomes e Maria Hortência Nogueira, que atendem os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a distribuição dos kits acontece das 8h às 20h.



No momento da retirada, os responsáveis devem levar um documento de identificação pessoal com foto, e também, um documento do estudante para comprovação de vínculo, pode ser cópia da certidão de nascimento. Por motivos de prevenção à Covid-19, os estudantes não precisam comparecer para a retirada do Kit.