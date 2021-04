Maiores informações através do telefone: (24) 3381-5133 Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:10

Em alusão ao Abril Laranja, mês voltado para a conscientização e prevenção aos maus tratos em animais, a prefeitura de Porto Real, através do Cirac, criou uma campanha municipal de adoção de cães e gatos. São 23 animais que estão esperando por um lar adotivo na sede do Centro Integrado de Recolhimento, Assistencia e Controle de Animais (Cirac), localizado à Estrada Resende/Bulhões, s/nº, no bairro Bulhões.

A campanha será através das redes sociais com a divulgação diária dos animais que estão presentes no Cirac. Os nomes dos animais que serão usados na campanha são fictícios e podem ser alterados pelos novos donos. “Os animais são vacinados e castrados, e por meio da campanha, buscamos incentivar a adoção responsável de animais”, esclareceu o prefeito Alexandre Serfiotis.

Publicidade

A equipe do Cirac ainda reforçou que cada animal doado também é microchipado, ou seja, um chip é introduzido na pele no animal para futura identificação. Com isso, em caso abandono, o Cirac consegue fazer o reconhecimento do animal, e ainda, de quem fez a adoção, podendo assim tomar a medidas legais.

O Cirac ainda explica que no ato da adoção os interessados preencherão um termo de responsabilidade. Maiores informações através do telefone: (24) 3381-5133.