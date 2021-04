Edição de 2020 arrecadou aproximadamente R$ 200 mil. Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 09:00

Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Administração, está promovendo um leilão de inservíveis on-line até o dia 6 de abril, terça-feira. O prazo para o encerramento do leilão virtual foi estendido do dia 30 de março para o dia 6 de abril, às 14h, devido ao feriado prolongado decretado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com a prorrogação, os interessados terão mais tempo para fazer seus lances pelo site , por meio da Secretaria Municipal de Administração, está promovendo umaté o dia 6 de abril, terça-feira. O prazo para o encerramento do leilão virtual foi estendido do dia 30 de março para o dia 6 de abril, às 14h, devido ao feriado prolongado decretado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com a prorrogação, os interessados terão mais tempo para fazer seus lances pelo site www.murilochaves.com.br . Na data e hora marcadas para o arremate final, os participantes poderão acompanhar os resultados em tempo real, por meio do catálogo que foi divulgado no site do leiloeiro.

O governo municipal disponibilizou 23 lotes ativos para o leilão, entre bens móveis, materiais, máquinas, sucatas e veículos. Os principais lotes são veículos sucateados e luminárias, que são resíduos das substituições da iluminação por tecnologia de LED no município. Os lotes pertencem à Prefeitura de Resende, à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, à Secretaria Municipal de Saúde e ao Instituto da Educação do Município de Resende (Educar).

O leilão será somente on-line em virtude das medidas preventivas contra o novo coronavírus (Covid-19). O aviso do leilão foi publicado no dia 12 de março de 2021, no Boletim Oficial da Prefeitura de Resende e, no dia 15 de março, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no Diário Oficial da União (DOU). O edital contendo informações sobre condições de pagamento e realização do leilão pode ser acessado no site do leiloeiro. Desde a data de publicação até o dia 26 de março, sexta-feira, interessados puderam visitar o Parque do Leilão, a partir de agendamento feito pela Divisão de Patrimônio da Secretaria de Administração, visando evitar aglomerações. As visitas estão suspensas por causa do feriadão.

A atual gestão já realizou dois leilões, em 2017 e 2020. A edição de 2020 arrecadou aproximadamente R$ 200 mil. A expectativa para a arrecadação do leilão deste ano é de, pelo menos, R$ 50 mil.