Publicado 05/04/2021 18:00

No mês em que se comemoram o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e o Dia Internacional da Síndrome de Down, o vereador Fernando Beleza (PSD), apresentou uma indicação importante durante a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Real. Na ocasião, o autor solicitou ao Poder Executivo que pessoas com Síndrome de Down e pessoas com Transtorno do Espectro Autista com mais de 18 anos sejam inseridas no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19, no município. A indicação também contemplou os profissionais da Guarda Municipal, que estão na linha de frente, no combate à pandemia.



Segundo o parlamentar, pessoas com Down e Autismo precisam ser incluídas no grupo prioritário por terem mais dificuldades para seguir as medidas de proteção contra o Coronavírus. “Em razão das suas dificuldades de comunicação, fragilidades físicas e por apresentarem alterações imunológicas, por vezes severas e graves, é um grupo muito vulnerável e que necessita de uma atenção especial. Eles têm muitas dificuldades em seu cotidiano. O ato simples de usar uma máscara e fazer afastamento social já são exemplos disso”, menciona ele.