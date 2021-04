Responsáveis devem levar um documento de identificação com foto e um documento do estudante Divulgação

Publicado 05/04/2021 16:25

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), retoma a partir desta segunda-feira (5), a entrega dos kits de Segurança Alimentar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. O objetivo segundo a Secretaria é atender as familias que não puderam comparecer no primeiro dia de entrega dos Kits.

A ação acontece das 8h às 17h, em todas as unidades que possuem Educação Infantil (Creches e Pré-Escola) e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais). Já para as unidades CIEP Brizolão 487 - Oswaldo Luiz Gomes e Maria Hortência Nogueira, que atendem os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a distribuição dos kits acontecerá das 8h às 20h.

Para a retirada do Kit, os responsáveis devem levar um documento de identificação pessoal com foto, e também, um documento do estudante para comprovação de vínculo, podendo ser uma cópia da certidão de nascimento. Por motivos de prevenção à Covid-19, o estudantes não precisam comparecer para a retirada do Kit.