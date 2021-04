Sete pessoas estão internadas com Covid-19 Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 14:00

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (6), a cidade de Porto Real está com sete pessoas internadas com coronavírus. O município já confirmou 1511 casos, 1372 curados e 38 mortes.

Entre os 210 casos suspeitos, três moradores estão hospitalizados.

Até a data, o município já aplicou 2913 doses das vacinas contra Covid-19 (2332 da 1ª dose e 581 da 2ª dose).