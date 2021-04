Restante do efetivo será vacinado nesta quinta Divulgação

Publicado 08/04/2021 12:00

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do setor de Imunização, realizou na quarta-feira (7), a vacinação da corporação da Guarda Civil Municipal de Porto Real. Ao todo, 29 guardas receberam a 1ª dose da vacina Coronavac.

O restante do efetivo será vacinado nesta quinta-feira (8). “Estamos felizes em participar do processo de vacinação. Agora, além de atuar na segurança dos moradores, também estaremos seguros para as ações que necessitam de contato com o público”, expressou a comandante da Guarda Civil, Suelaine Caetano de Carvalho.