Hospital Municipal São Francisco de Assis Dorinha Lopes

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:00 | Atualizado 08/04/2021 10:46

entre os dias 7 e 19 de abril, em dois horários: das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Fernando Bernardelli, n° 1219, bairro Centro. A Prefeitura de Porto Real abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado , para a contratação de profissionais da área da Saúde. As inscrições, são gratuitas, e acontecem, em dois horários:, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Fernando Bernardelli, n° 1219, bairro Centro.

As 42 vagas temporárias estão divididas da seguinte maneira: Médico Intensivista Plantonista 24 horas (Cadastro Reserva/CR), Médico Plantonista Socorrista 24 horas (3 vagas+CR), Médico Pediatra Plantonista 24 horas (2+CR), Médico Clínico Geral (9+CR), Médico Psiquiatra (1+CR); Médico de PSF (Cadastro Reserva), Enfermeiro (2+CR), Nutricionista (7+CR), Fisioterapeuta (4+CR), Psicólogo (4+CR), Assistente Social (2+CR), Dentista Clínico Geral de PSF (1+CR) e Dentista Clínico Geral (7+CR).

Publicidade

Antes de efetuar a participação no processo seletivo simplificado, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a área na qual pretende concorrer. Somente será aceita uma inscrição de cada candidato, isto é, não será permitida inscrição em mais de um cargo.

Ele deverá entregar no local de inscrição os seguintes documentos: Currículo profissional; Carteira do Conselho; Diploma; Especialização (se houver); Comprovante de Residência; e Comprovante de experiência profissional.

Publicidade

Em relação a avaliação curricular, a prova de títulos vale 5,0 pontos, sendo que especialização vale 1,0, mestrado (1,5) e doutorado (2,5). Cada ano de experiência profissional vale 1,0 ponto, podendo chegar até 5,0 pontos.

Os pontos atribuídos na análise curricular serão anotados em fichas individuais devidamente assinados pela Comissão de Seleção, gerando assim a classificação por pontos de cada candidato.

Publicidade

O resultado final será publicado pela Comissão de Seleção e estará disponível no Portal da Prefeitura de Porto Real. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à ordem de prioridade do candidato que tiver maior idade e persistindo o empate, o candidato com maior pontuação na experiência profissional.

O recurso, quando necessário, deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado e interposto no mesmo local das inscrições, no horário das 09h às 15h, no prazo de até 24 horas após a divulgação do resultado final. O candidato aprovado no presente processo seletivo será contratado pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual.