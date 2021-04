Ideia foi apresentada, por meio de indicação, e aprovada por unanimidade, durante a última sessão ordinária Divulgação

Preocupados com a qualidade da água oferecida em Porto Real, os vereadores se reuniram na manhã de terça-feira (6), na Câmara Municipal para discutir e pontuar as falhas existentes no fornecimento da mesma e apresentá-las, em breve, ao Executivo. “Estamos recebendo, quase que diariamente, relatos e fotos de munícipes com problemas no abastecimento e na qualidade da água. Estamos desempenhando nosso papel de fiscalizadores e vamos levar as queixas até o Executivo. O próximo passo será nos reunir com o prefeito e os responsáveis pela pasta para cobrar as providências cabíveis”, declarou o presidente da Casa, Carlinho Tchaia.

O encontro foi proposto pelo vereador Cláudio Guimarães (PTB). A ideia foi apresentada, por meio de indicação, e aprovada por unanimidade, durante a última sessão ordinária, realizada na última segunda (5). Na ocasião, Cláudio solicitou ao presidente da Casa Legislativa a criação de uma bancada para fiscalizar os serviços relacionados ao abastecimento de água. A reunião, para início das discussões contou com a presença dos vereadores Diego Graciani, Elias Vargas, Juan Pablo, Fernandinha, Ronário de Souza, Carlinho Tchaia, Fernando Beleza, Cláudio Guimarães e Henry de Bulhões. Os demais justificaram a ausência.

“É um assunto extremamente delicado. O aumento populacional é crescente em Porto Real e há anos não temos melhorias nesta área. É preciso mais planejamento e organização para que no futuro possamos oferecer um serviço de mais qualidade e não sofrer novamente com esse tipo de situação. A qualidade da água que chega à torneira do munícipe está realmente duvidosa e o assunto tem gerado bastante repercussão na cidade e nas redes sociais, inclusive. A solução precisa ser imediata”, enfatizou o vereador Cláudio.

A questão também já havia sido levantada pelo vereador Elias Vargas (PRTB) durante a 12ª sessão ordinária, quando solicitou também por meio de indicação, que a Prefeitura regularize a situação da falta de água constante nos bairros e a melhora na qualidade do fornecimento da mesma. "É inadmissível oferecermos esse tipo de serviço para a população. Temos relatos em todos os bairros. O problema na manutenção das redes de abastecimento se arrasta há anos, por este motivo é preciso, realmente, que o governo olhe para esta questão com mais carinho", comentou Elias.

A próxima reunião com os representantes do Legislativo e do Executivo já tem data marcada e será realizada nesta quinta-feira (8), na sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.