Por O Dia

Publicado 09/04/2021 11:04

Um jovem foi morto a tiros na noite de quinta-feira (8), em Resende. A vítima foi identificada como Gleidson Rodrigues Nunes de Mesquita, de 21 anos. O caso aconteceu no Morro do Querosene, no bairro Lavapés.

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local do crime, o jovem já estava morto.

A Polícia Civil realizou a perícia e o corpo foi levado para o IML de Resende.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.