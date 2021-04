Crime aconteceu durante o dia Divulgação

Um homem de 43 anos, identificado como Renato Aparecido de Paula, foi morto a tiros na tarde deste sábado (10), em Porto Real. O caso aconteceu na Rua 13, no bairro Freitas Soares.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima era motorista de caminhão e havia terminado de fazer uma mudança no local, quando dois homens desceram de um carro, subiram na boleia e efetuaram os disparos. O motorista morreu na hora.

O ajudante, que estava sentado no banco do carona, foi atingido com um tiro de raspão no braço. Até o momento, o estado de saúde dele não foi atualizado.