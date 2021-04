Objetivo do encontro foi colher informações mais detalhadas Divulgação

Publicado 12/04/2021 15:13

Os vereadores de Porto Real foram recebidos na manhã de quinta-feira (8), pelo prefeito Alexandre Serfiotis (PSD), para juntos discutirem estratégias para melhorar a qualidade da água oferecida na cidade. O objetivo do encontro foi colher informações mais detalhadas, junto à secretaria responsável, sobre como funciona o sistema atual de tratamento e abastecimento de água e buscar alternativas para a normalização do serviço.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Obras e contou com a presença dos vereadores Carlinho Tchaia, Cláudio Guimarães, Diego Graciani, Elias Vargas, Fábio Maia, Henry de Carvalho, Juan Pablo, Luis Fernando e Ronário de Souza. Representando o Poder Executivo, estavam presentes o Prefeito Alexandre Serfiotis; o secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva; o secretário de Comunicação, Felipe Nascimento e os servidores José Alex, Veimar dos Santos e Antônio Carlos, que coordenam os serviços de distribuição de água na cidade.

“Marcamos essa conversa para saber realmente o que está acontecendo. As reclamações são inúmeras e precisamos estar munidos de informações para prestar os esclarecimentos necessários aos questionamentos da população. O tratamento adequado da água é uma necessidade urgente e estamos dispostos a ajudar o chefe do executivo no que for preciso para que a normalidade se restabeleça”, comentou o presidente do Legislativo, Carlinho Tchaia.

Durante a reunião, representantes da secretaria de obras apresentaram dados e registros fotográficos sobre as reais condições das estações de tratamento e expuseram algumas necessidades do setor. A pedido do prefeito, um estudo mais aprofundado será providenciado e apresentado em até 60 dias para que medidas efetivas sejam planejadas. No plano de melhorias está previsto a elaboração de um Termo de Referência para contratação de empresa para prestação de serviços, qualificação profissional e contratação de pessoal, aquisição de novos equipamentos, revisão da escala de trabalho, entre outros.

Atento, o prefeito ouviu todas as reclamações e sugestões e afirmou que medidas serão adotadas para que os problemas sejam minimizados ou resolvidos. “A reunião foi muito produtiva e estou muito satisfeito com essa parceria entre o Executivo e Legislativo. Sabíamos das dificuldades que encontraríamos, pois este já é um problema antigo. Na campanha eleitoral também tivemos muitas reclamações neste sentido e, volto a dizer, estamos fazendo nossa parte. Já reconhecemos o problema e o próximo passo será achar a solução. Porto Real está crescendo e precisamos pensar, programar e preparar a cidade para o futuro. Não é fácil, não é rápido, mas vamos iniciar essa solução”, declarou Alexandre.