Vacinação aconteceu durante esta segunda-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 18:14

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu o 8º Drive-Thru de Vacinação contra a Covid-19 no município, na Praça da Matriz. A vacinação foi destinada a idosos a partir de 68 anos.

A equipe que atuou no Drive-Thru segue cumprindo o Plano de Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, de acordo com as doses que chegam ao município. A ação foi acompanhada pela Secretária de Saúde, Cláudia de Sá Xavier Monteiro.

Caso o idoso ou profissional da saúde não tenha sido vacinado ainda, ele deve entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo número (24) 3353-2624 ou com a Unidade de Saúde do bairro onde mora para registrar a solicitação.