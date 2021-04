Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos (PDT) Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 13:00

A vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos (PDT) apresentou na segunda-feira (12), uma indicação de extrema importância para a saúde da mulher, durante a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Real. Fernandinha solicita, junto ao Poder Executivo, a criação do Programa ‘Mulher Mais’. A ideia é fazer com que profissionais ligados à saúde da mulher possam intensificar suas ações de conscientização e incentivar o público feminino na realização de exames de rotina e de prevenção.



Em sua justificativa, a autora se mostrou preocupada com as mulheres que ainda não realizaram seus exames preventivos e reforçou a necessidade dos cuidados, neste período de pandemia. “Com o isolamento, muitas pacientes deixaram de comparecer aos consultórios e, consequentemente, adiaram a realização dos seus exames preventivos. Precisamos conscientizar e incentivar este público, pois saúde debilitada é porta de entrada para muitos outros problemas, dentre eles, o agravamento do COVID-19”, ressaltou.



O cuidado com a saúde mental também foi defendido pela parlamentar. “Pesquisas do Ministério da Saúde apontam que durante a pandemia houve um aumento significativo dos casos de ansiedade, estresse e depressão entre as mulheres. A dupla jornada de trabalho também tem contribuído bastante com o aumento desses casos. Com toda esta sobrecarga, as mulheres acabam se descuidando e deixando de lado a realização dos seus exames. Precisamos ajudá-las a se prevenir, para que lá na frente não tenham problemas mais graves”, destacou.



Para que o Programa Mulher Mais seja ainda mais eficaz, a vereadora sugere uma ação conjunta entre a Casa da Mulher, as Unidades de Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial para que essas mulheres em situação de vulnerabilidade e com os exames atrasados sejam localizadas, orientadas e, se possível, atendidas. A proposta foi colocada em discussão e aprovada pelos demais vereadores, por unanimidade.