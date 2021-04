Capacita Resende é voltado para jovens e adultos de baixa renda Carina Rocha

Publicado 14/04/2021 16:00

A agenda de cursos de abril do projeto Capacita Resende promovido pela Estácio, em parceria com a Prefeitura Municipal de Resende, está com inscrições abertas. A iniciativa prevê mensalmente a oferta de diversos cursos on-line gratuitos de capacitação e desenvolvimento profissional à população. O projeto da Estácio Resende teve início em março, reunindo mais de mil pessoas inscritas, divididas entre os cinco cursos oferecidos, entre eles Cuidador de Idosos e Monitor de Creche.

O Capacita Resende é voltado para jovens e adultos de baixa renda, estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior de instituições públicas, além de servidores públicos e pessoas interessadas em atualizar seu currículo.

A capacitação é ministrada por professores do campus de forma voluntária por meio da plataforma Microsoft Teams. Ao final dos cursos, que são de curta duração, os participantes recebem um certificado. Os cursos foram idealizados pela Estácio Resende não apenas para atualizar profissionais que já atuam nas áreas das capacitações ofertadas, mas também como oportunidade de recolocação no mercado de trabalho.

Agenda de cursos de abril e inscrições

Inscrições pelo link Dia 15/04 - 19h às 21h - COMUNICAÇÃO E INFLUÊNCIA, ministrado pela professora dos cursos de Recursos Humanos e Administração, Patrícia MachadoInscrições pelo link https://www.even3.com.br/comunicacaoeinfluencia



Inscrições pelo link Dia 27/04 - 19h às 21h - SAÚDE E AFETIVIDADE, com o professor do curso de Psicologia, Pedro CruzInscrições pelo link https://www.even3.com.br/saudeeafetividade

