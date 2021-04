Imunização será das 8h às 12h no pátio da prefeitura Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 11:05

Com a chegada de novas 220 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca, a Secretaria de Saúde de Porto Real ampliou o público-alvo da vacinação contra a Covid-19. Neste sábado (17), será realizado um drive-thru para idosos com 63 anos ou mais, das 8h às 12h, no pátio da prefeitura.

Os idosos devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.