Ação de conscientização sobre a necessidade do uso de máscaras e evitarem aglomerações. Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 17:00

A Prefeitura de Porto Real está intensificando as ações de enfrentamento ao Coronavírus no comércio local. Representantes das secretarias de Saúde, Obras, Procuradoria Geral e Ordem Pública se reuniram para criar um grupo técnico para planejamento das novas ações de fiscalização na cidade enquanto vigorar o Decreto editado pelo prefeito Alexandre Serfiotis, que prevê medidas mais restritivas.

Segundo a Superintendente da Secretaria de Saúde, Juliana Azevedo, o novo Plano de Ação contempla atividades educativas nas ruas do município, para sensibilizar à população quanto aos cuidados na prevenção da Covid. “Nossos fiscais sanitários estão percorrendo os comércios de Porto Real, entregando uma cópia do novo decreto e orientando os lojistas sobre a necessidade urgente de cumprir as determinações para garantir a segurança sanitária deles e dos clientes” - informou Juliana.

Ela informou que ação também acontece nas ruas com a população em um trabalho de conscientização sobre a necessidade do uso de máscaras, lavarem bem as mãos, usarem álcool gel e evitarem aglomerações. Ainda dentro de Plano de Ação, está prevista a volta do carro de som, que percorrerá os bairros da cidade reforçando as orientações sanitárias para o enfrentamento da Covid e solicitando aos infectados que respeitem o isolamento e permaneçam em casa para evitarem o contágio da doença.